Contribuintes do Amazonas já entregaram mais de 300 mil declarações

Anjos e demônios

Manaus/AM - A Receita Federal recebeu até as 11 horas desta terça-feira (30/06), último dia de entrega, 308.868 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2020, ano-base 2019 em todo o Estado do Amazonas.

Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, 1.250.858 contribuintes cumpriram a obrigação com o fisco federal.

A Receita alerta para que os contribuintes não deixem a entrega para última hora. Se perderem o prazo, estarão sujeitos ao pagamento de uma multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

Prazo se encerra nesta terça-feira, dia 30.