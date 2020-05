Contribuinte do Amazonas já entregou mais de 186 mil declarações em 2020

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

Manaus/AM – Até as 15h dessa segunda-feira, dia 18, 186.633 declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita Federal no Estado do Amazonas. Já na 2ª Região Fiscal (AC, AP, AM, PA, RO e RR) 1.508.840 contribuintes cumpriram a obrigação com o fisco federal.

O prazo de entrega da declaração vai até 30 de junho e o vencimento das cotas também foi prorrogado. A primeira cota vence no dia 30 de junho de 2020, enquanto as demais vencem no último dia útil dos meses subsequentes. A Receita Federal informa que a exigência de informar o número constante no recibo de entrega da última declaração de ajuste anual foi retirada.