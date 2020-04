Contribuinte do Amazonas deve fazer regularização de CPF por e-mail

Coronavírus já pode estar dentro de casa

Manaus/AM - A Delegacia da Receita Federal em Manaus divulgou nesta quarta-feira, dia 8, comunicado onde informa que os contribuintes do Estado do Amazonas podem fazer a regularização de CPF por meio do endereço de e-mail de atendimento.

A Receita Federal lembra aos contribuintes que não devem procurar diretamente as unidades da RF local para este serviço.

O contribuinte deverá enviar e-mail para o seguinte endereço: atendimentorfb.mns@rfb.gov.br.

No e-mail, deverá ser informado: nome, CPF, telefone e endereço.

Após o recebimento do e-mail, os atendentes responderão ao contribuinte com as orientações necessárias.