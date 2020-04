Constantino Nery tem trânsito liberado a partir de segunda-feira; Saiba mais

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

Manaus/AM - O trânsito na Avenida Constantino Nery será liberado a partir desta segunda-feira (13). O local estava interditado devido a obras do complexo viário Ministro Roberto Campos.

A circulação de veículos volta a funcionar no sentido bairro-Centro. O trecho da avenida com a rua João Valério, que está em fase de escavação, etapa que deve ser concluída nos próximos 10 dias, segue interditada. A interdição também vale para a rua Pará, onde são concluídos os serviços de pavimentação rígida e de drenagem. A travessa Arthur Bernardes recebe calçada, meio-fio e asfalto. Nas três vias, o acesso é local, permitido apenas a moradores.

A obra teve início em abril de 2019 e o andamento da construção segue dentro do prazo, com previsão de entrega neste primeiro semestre. O nome do complexo é uma homenagem ao idealizador da Zona Franca de Manaus.