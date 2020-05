Conheça as regras que igrejas devem obedecer se funcionamento for liberado no Amazonas

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

Manaus/AM - A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), aprovou nessa quarta-feira (6), um a rebertura de igrejas e templos religiosos mesmo durante a pandemia no estado. É que os serviços de apoio psicológico, espiritual e emocional, foram considerados importantes e essenciais pelos deputados, porém, para funcionar elas precisariam obedecer algumas regras:

- As igrejas devem utilizar apenas 30% de sua lotação;

- Entre um fiel e outro tem que haver distanciamento mínimo de um metro e meio para os lados e para frente e para trás;

- Idosos a partir de anos não podem participar das cerimônias, assim como pessoas doentes ou que estejam com algum sintoma gripal ou de cobvid-19;

- Fica proibida a participação e a presença de crianças nos templos;

- Não podem participar das programações pessoas que estejam convivendo com infectados pelo coronavírus.

-Ao final das cerimônias os organizadores devem evitar aglomerações na saída, na parte interna ou na frente dos templos;

-O local deve ser devidamente higienizado.

A proposta agora está nas mãos do governador Wilson Lima e depende apenas da sanção do mesmo para entrar em vigor. Mas, o assunto tem gerado polêmica, justamente porque o Amazonas vive a expansão severa do coronavírus e o número de infecções e mortes não para subir.

Mesmo assim, muitos religiosos estão na expectativa da decisão. A igreja Católica, contudo, já avisou que independentemente da decisão do governador, vai continuar com as igrejas fechadas e a transmissão das missas online.