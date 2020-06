Comunidades de Parintins recebem ambulanchas para assistência a doentes

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

Manaus/AM - As comunidades polo de Vila Amazônia, Caburi, Mocambo, Tracajá, Bom Socorro do Zé Açu receberam novas ambulanchas da Prefeitura de Parintins na terça-feira, dia 16, em entrega realizada pelo prefeito Bi Garcia no píer da Praça do Cristo Redentor. Todas as lanchas são equipadas com motores 150 HPs para atuar no transporte de pacientes da zona rural para a cidade. Uma delas possui motor de 250 HPs e ficará na cidade para atendimento às localidades próximas à sede.

Segundo o prefeito Bi Garcia, as embarcações foram adquiridas com recursos próprios, do Estado e emendas parlamentares. O prefeito destacou ainda que foram adquiridas mais cinco ambulanchas que irão atender Jacu, Mamuru, São Tomé do Uaicurapá, Valéria e uma ficará à disposição da UBS Fluvial Lígia Loyola. "É mais uma etapa de estruturação da saúde da zona rural. Mais um instrumento para salvar vidas dos nossos ribeirinhos", ressaltou.

As seis ambulanchas têm equip amentos de primeiros socorros, telefones via satélite e centrais de rádio para a realização das remoções. A Central de Resgate do Município, recentemente criada, irá coordenar também os trabalhos das ambulanchas.