Compostos de plantas da Amazônia podem combater radicais livres

Manaus/AM – Encapsulamento de compostos bioativos de plantas nativas da Amazônia podem combater radicais livres registra dissertação apresentada em dois artigos pela pesquisadora Josiana Moreira Mar do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Amazonas (PPGCEM/Ufam), os quais foram apresentados ainda neste ano, pelas revistas Powder Technology e LWT - Food Science and Techonology. A pesquisadora teve orientação do professor Edgar Sanches, coordenador do Laboratório de Polímeros Nanoestruturados.

As revistas internacionais conceituadas como A1 no novo qualisCapes, são importantes na área de alimentos e tecnologia dos pós-encapsulados. Elas estão disponíveis no Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Amazonas (Sistebib) e na página do Programa: www.ppgcem.ufam.edu.br.

De acordo com Josiana Mar, ambos os trabalhos abordam o encapsulamento de compostos bioativos contidos em Plantas Alimentícias Não Convencionais (Panc) da Amazônia. As pesquisas têm importância quando diz respeito à qualidade de vida das pessoas. Segundo ela, “é justamente a possibilidade de trazer para as pessoas, por meio das plantas que são pouco conhecidas, porém, facilmente encontradas na região. São fontes naturais de alto potencial antioxidante em suas alimentações, uma vez que é uma alimentação rica em vegetais e é a melhor opção para se proteger e combater os radicais livres. Somos expostos constantemente em exposição acumulada em nossos organismos, seu excesso acaba danificando as células, e, consequentemente, dá importância aos antioxidantes por serem moléculas com carga positiva que se combinam com os radicais livres, tornando-os inofensivos”.

Dentre 15 plantas selecionadas para estudo, somente três possibilitaram a resultado satisfatório, como os frutos de buxixus (Clidemia hirta e Clidemia japurensis) e folhas de vinagreira (Hibiscusacetosella). Outras espécies chamaram sua atenção, quanto ao alto potencial antioxidante. De acordo com ela, os compostos bioativos desempenham diferentes papéis como atividade antioxidante, equilíbrio do nível hormonal, antibacteriana e antiviral. Prova disso, são os estudos com fenólicos, carotenoides e ácido ascórbico, presentes nos alimentos, exercem influência na redução do risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, inflamações, doenças cardiovasculares e outras.