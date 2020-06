Complexo Viário da Constantino Nery será entregue no fim do mês, garante prefeito de Manaus

O poder dos maus

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), informou, nesta terça-feira (16), que a obra do Complexo Viário Ministro Roberto Campos, na avenida Constantino Nery,será entregue no dia 29 de junho, cumprindo a meta de ser concluída no primeiro semestre de 2020.

O anúncio ocorreu durante visita do prefeito ao complexo viário nesta manhã. De acordo com Arthur, a obra está 98% concluída só restando a conclusão dos serviços de pintura, pavimentação e instalação de um elevador para portadores de deficiência.

Veja fotos do complexo viário: