Complexo da Constantino Nery reduz tempo de ônibus em Manaus

Manaus/AM - A maior obra de mobilidade urbana já realizada pela Prefeitura de Manaus, o complexo viário Ministro Robertos Campos, na avenida Constantino Nery, inaugurado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, completa um mês de funcionamento nesta quarta-feira, 29/7. A obra apresenta melhorias no trânsito da área, provocada pela desativação de sete semáforos e a redução no tempo das viagens do transporte coletivo, principalmente com o retorno da faixa exclusiva para ônibus.

O complexo contempla a interligação das zonas Centro-Sul e Oeste, por meio de duas novas pistas subterrâneas e é composto por uma estação de transferência, que funciona como um miniterminal, proporcionando ao passageiro fazer conexão com diversas linhas de ônibus da cidade, pagando apenas uma tarifa por sentido.

“Isso é um processo gradativo e as pessoas vão aos poucos se acostumando com a mudança. O ideal é usar a estação São Jorge, para ganhar tempo para o seu deslocamento. Quem antes tinha que ir até o Terminal de Integração 1, o T1, agora pode fazer a mudança na estação. Mais adiante nós iremos trazer outras linhas de ônibus e eu espero que a população continue usando bastante este espaço”, afirmou o vice-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Pedro Carvalho.

Totalmente fechada, para garantir o controle na entrada e saída do usuário, além de maior segurança, a estação tem sistema de monitoramento por câmeras e fiscais por todo o espaço.

A estação de transferência São Jorge faz parte de uma sequência de outras três estações com a mesma dinâmica, que estarão situadas no perímetro do corredor Sul/Norte, entre os terminais de integração 1 (Constantino Nery) e 3 (Cidade Nova). Serão as estações de transferência Arena, Santos Dumont e Parque das Nações.