OAB deixa Fórum de reconstrução da BR 319 acusando MPF de agir contra

O que muda é a patente, não a patética situação na qual Bolsonaro colocou a Suframa

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Amazonas, afirmou em nota nesta segunda-feira (1) que deixa de integrar o Fórum Permanente de Discussões sobre o Processo de Restauração da Rodovia BR-319.

A retirada, segundo a OAB, é uma reação as incoerências do MPF, órgão que integra o Fórum. mas que estaria agindo à revelia de seus propósitos, com ações que contrariam os objetivos do Fórum.

Veja abaixo a nota na integra: