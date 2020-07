Com tema 'Literatura Internacional' Semed promove encontro literário

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

Manaus/AM - Com o tema “Literatura Internacional”, a Prefeitura de Manaus realizará nesta sexta-feira, 10/7, a 6ª edição do projeto “Sensações e sabores literários na quarentena”, com a participação dos professores convidados Leonardo Feccini (Itália), Suelen Viana (França), Odenildo Sena (Portugal) e Carmen-Cayetana (Espanha).

A roda de conversa iniciará a partir das 16h e os interessados em participar do sexto encontro literário deverão acessar o link da plataforma do Google Meet https://meet.google.com/oju-fexu-vwv.

Esta ação é realizada em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por intermédio da Gerência de Formação Continuada (GFC), da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Nas outras discussões, foram tratados os temas “Literatura sem fronteiras”, “Das histórias que contamos”, “Ler poesia em tempos de pandemia”, “Música e poesia - recursos significativos no processo do ensino de línguas estrangeiras” e “Literatura Amazônica - do clássico a periferia”.

As idealizadoras dos encontros são as formadoras da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM) da Semed, Ádria Santos e Hercilaine Oliveira, as quais evidenciam que o intercâmbio de saberes é essencial para a humanização do ser. “É nesse diálogo que ocorre a tessitura da aprendizagem. Nesse período, é perceptível que também há possibilidades de encontros, debates e discussões. Isso enriquece o ensino, não só acadêmico, mas também emocional e é através deste que o projeto se configura”, explica Ádria.