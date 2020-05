Com salário de até R$3,5 mil, Semasc abre inscrições para contratação emergencial em Manaus

Carlos Almeida é o Coringa

Manaus/AM - A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) está com inscrições abertas até quarta-feira (6) para contratação emergencial e temporária de recursos humanos.

O edital publicado nesta segunda-feira (5) prevê duração mínima de seis meses para o desenvolvimento das funções, podendo ser prorrogada enquanto perdurar a pandemia de Covid-19, desde que não exceda dois anos. O objetivo é atender as necessidades dos serviços de acolhimento de imigrantes indígenas warao, atuando em escutas qualificadas, encaminhamentos, orientações, atendimentos e acompanhamentos necessários nos espaços.

Vagas

Para funções de nível superior estão sendo oferecidas as seguintes vagas: (8) técnicos de serviço social, (4) técnicos de psicologia, (2) coordenadores de equipamentos sociais ou casas de acolhimento. Um dos requisitos é ter espanhol fluente.

Para o nível médio são oferecidas as seguintes vagas: (12) cuidadores sociais, (2) assistentes administrativos. As vagas de nível médio também exigem espanhol fluente dos candidatos.

Todas as funções terão formação de cadastro reserva e exigem comprovação de documentos específicos solicitados no edital.

Os salários variam de R$ 1.600,00 a R$ 3.500,00 com a carga horária de 30 horas a 44 horas semanais.

As inscrições serão examinadas pela comissão de análise e seleção que consta no certame, e a análise será feita de acordo com os critérios pontuados no edital.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e seguem até esta quarta-feira, 6. Os candidatos devem analisar os documentos solicitados conforme a vaga desejada e encaminhar em anexo PDF para o email: semasc.gabinete@gmail.com.

Para mais informações o candidato deve ler atentamente o regulamento especificado no edital disponível no endereço: http://dom.manaus.am.gov.br

Resultado

O resultado do credenciamento será publicado até o dia 21/5, no DOM e nos endereços eletrônicos do Executivo municipal. A classificação será feita pela soma dos pontos obtidos na análise curricular e experiência profissional.

Vale ressaltar, que não serão permitidas as inscrições de candidatos com idade igual ou superior a 60 anos, ou que estejam no grupo de risco, tais como portadores de doenças crônicas e respiratórias ou comprometedoras de imunidade.