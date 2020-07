Com salário de R$ 11 mil, inscrições em concurso do Exército encerram essa semana no Amazonas

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

Manaus/AM - O Exército Brasileiro está com inscrições abertas para 116 vagas na Escola de Saúde da instituição. Ao todo são 116 vagas para médicos com e sem especialidades, farmacêuticos e odontologistas com salário de até R$ 11 mil.

As vagas estão distribuídas entre os estados do Amazonas, Ceará, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rondônia, Pernambuco, Pará e para o Distrito Federal.

As inscrições podem ser realizada até a próxima sexta-feira (31), no site http://www.essex.eb.mil.br. O valor da taxa é de R$ 130. A provas estão marcadas para o próximo dia 20 de setembro serão compostas por provas objetivas, exames de aptidão física, avaliação psicológica e inspeçãonção de saúde.