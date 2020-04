Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

Com mais de mil casos e 53 óbitos por coronavírus no Amazonas, FVS reforça importância do isolamento social

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde registrou mais 69 casos do novo coronavírus (Covid-19) no balanço deste sábado (11), totalizando 1.050 casos no Amazonas. O número total de óbitos no Estado subiu para 53.

A diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary da Costa Pinto reafirmou que o distanciamento social é a única medida capaz de conter a proliferação do vírus.

“Nós estamos esperando um expressivo aumento do número de casos para a última quinzena de abril e a primeira quinzena de maio. A projeção vai depender da quantidade de pessoas que continuam circulando. Infelizmente nós fomos para destaque da mídia ontem, onde foi publicado que Manaus é a capital com maior número de não adesão ao isolamento social. Então isso também ajuda a explicar porque hoje nós somos a capital do país com a maior incidência de casos”, ressaltou a diretora-presidente da FVS.