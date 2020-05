Com mais de 7 mil casos, interior do Amazonas tem 58 municípios atingidos pelo coronavírus

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

Manaus/AM – Com 58 municípios atingidos pelo coronavírus, o interior do Amazonas já possui 7.771 infectados, de acordo com o boletim divulgado, nesta quinta-feira (14), pela FVS. O número de óbitos registrados é de 426.

Manacapuru continua liderando a lista com 1.150, seguido de Tefé (596); Parintins (530); Coari (439); Tabatinga (425); Santo Antônio do Içá (357); Itacoatiara (308); Iranduba (289); Rio Preto da Eva (279); Careiro Castanho (271); São Paulo de Olivença (226); Maués (222); São Gabriel da Cachoeira (219); Autazes (214); Presidente Figueiredo (204); Boca do Acre (168); Amaturá (154); Tapauá (134); Carauari (131); Tonantins (112); Anori (109); Benjamin Constant (92); Urucará (80); Barcelos (74); Fonte Boa (74); Manaquiri (62); Barreirinha (60); Silves (58); Beruri (57); Novo Airão (53); Borba (52); Itapiranga (51); Jutaí (45); Nova Olinda do Norte (45); Maraã (44); Novo Aripuanã (36); Careiro da Várzea (34); Urucurituba (32); Anamã (29); Boa Vista do Ramos (29); Nhamundá (25); Lábrea (24); Manicoré (23); Canutama (22); Apuí (19); Eirunepé (19); Codajás (16) e São Sebastião do Uatumã (16).

O município de Humaitá tem 13 casos. Caapiranga tem 12 casos. Japurá tem 10 casos. Guajará tem oito casos. Alvarães e Santa Isabel do Rio Negro têm sete casos cada um. Atalaia do Norte e Itamarati têm dois casos cada. Os municípios com apenas um caso confirmado são: Juruá e Pauini.

Os 42 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento são: Manacapuru (56); Tabatinga (45); Parintins (39); Coari (35); Itacoatiara (33); Tefé (30); Iranduba (23); Autazes (21); Maués (20); Benjamin Constant (10); São Gabriel da Cachoeira (10); Presidente Figueiredo (9); Santo Antônio do Içá (8); Rio Preto da Eva (7); Tonantins (7); Careiro Castanho (6); Borba (6); Barcelos (6); Manaquiri (5); Beruri (5); Fonte Boa (4); Amaturá (4); Novo Airão (4); São Paulo de Olivença (3); Tapauá (3); Silves (3); Novo Aripuanã (3); Alvarães (3); Urucará (2); Manicoré (2); Itapiranga (2); Nova Olinda do Norte (2); Boca do Acre (1); Carauari (1); Anori (1); Barreirinha (1); Jutaí (1); Nhamundá (1); Caapiranga (1); Codajás (1) Urucurituba (1) e Santa Izabel do Rio Negro (1).