Com HIV, homem é preso por fazer a própria filha de escrava sexual no Amazonas

Manaus/AM - Um homem foi preso por estuprar e manter como escrava sexual a própria filha, uma adolescente de 16 anos, na Comunidade Bom Suspiro, no interior de Manicoré.

No local isolado, o acusado mantinha a garota com “esposa” e costumava agredi-lá quando ela recusava a se manter relações com ele. Mesmo sendo portador de HIV, os estupros aconteciam frequentemente e sem qualquer tipo de proteção.

O caso só foi descoberto por que a menina descobriu que estava grávida e cansada de ser abusada pediu ajuda para um tio e para duas professoras que acionaram o Conselho Tutelar.

No áudio enviado ao parente ela revela: “O pai está demais porque ele fica me forçando a fazer as coisas que eu não quero e me bate muito (…). Ele me forçou a transar e ainda fala que me ama, eu falei pra ele procurar uma mulher pra ele fazer porque eu sou filha dele. Ele quer me pegar de um jeito, que chupar meu seio, quer me pegar desse jeito e daquele, ele já “conseguiu”. Me ajuda tio, por favor”.

O pai foi preso em casa e levado juntamente com a garota para a delegacia de Manicoré, onde ela foi encaminhada para um hospital e realizou exames que comprovaram que a jovem está gestante de três meses.

Ela contou aos policiais que não tem certeza se o filho de fato é dele, porque se relacionou por duas vezes com um namoradinho às escondidas. A menina também realizou exame para saber se tinha sido contaminada durante os anos de abusos, mas o resultado deu negativo.

Apesar disso, ela terá que repetir periodicamente o teste para garantir que o vírus não está em estágio de incubação.

A mãe da vítima, com que ela morou até os sete anos em Porto Velho (RO), antes se ser entregue ao pai foi acionada pela Justiça e está a caminho de Manaus para buscar a filha. Ela não tinha conhecimento da situação.