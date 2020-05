Com funcionários doentes, banco fecha e deixa centenas de pessoas sem receber benefício em Manaus

Não ao lockdown em Manaus

Manaus/AM - Aposentados que precisam receber o benefício do INSS em uma agência do Banco BMG que fica localizada na rua Macílio Dias, no Centro, foram surpreendidos com o estabelecimento fechado na manhã dessa quarta-feira (6).

No local, eles foram informados de que os funcionários teriam contraído Covid-19 e como não havia outros servidores para substitui-los a agência decidiu baixar as portas sem aviso prévio.

A equipe do Portal do Holanda conversou com alguns beneficiários que aguardavam na fila e recebeu a denúncia de que eles estariam sendo direcionados para realizar a prova de vida em outra unidade. Contudo, para realizar o procedimento e ter o valor liberado, eles precisariam realizar um empréstimo no banco de R$ 4 mil que seriam descontados em 12x de R$ 415. O valor seria descontado automaticamente assim que o benefício entrasse na conta. O Portal tentou contato com o INSS, mas não conseguiu encontrar ninguém que explicasse a situação.

Enquanto isso, dezenas de pessoas permanecem na fila da agência à espera de uma resposta sobre quando a agência será reaberta e como eles podem resolver o problema até lá.