Com crescimento exponencial do coronavírus, Governo do Amazonas ameaça 'fechar tudo'

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

Manaus/AM - O governador do Amazonas, deu entrevista coletiva na tarde deste domingo (12), para falar sobre as medidas em relação ao avanço do novo coronavírus no Amazonas.

Wilson destacou que o Estado tem tido um crescimento exponencial de casos do covid-19. Segundo ele, 80% da população vai pegar a doença. Em tom mais duro, o governador falou da possibilidade de 'fechar tudo', inclusive serviços considerados essenciais: "já há uma defesa de diversos especialistas de que precisamos tomar medidas mais restritivas ainda. Vai chegar o momento em que o Estado vair ser obrigado a colocar todo mundo em quarentena, o Estado vai ter que baixar um decreto e estabelecer um lockdown, que é quando fecha tudo" disse Lima.

"Não queremos chegar a esse ponto e faço um apelo a todos: respeitem o isolamento social! Não há outro caminho", completou.