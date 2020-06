Com câncer, paciente de 72 anos comemora alta ao vencer coronavírus em Manaus

Covid entra no bumbódromo, isola artistas e ‘mata’ festival

Manaus/AM - Diagnosticada com câncer de mama, a aposentada Maria das Graças da Costa Oliveira, de 72 anos, precisou dar uma pausa na quimioterapia para enfrentar outra batalha: a doença causada pelo novo coronavírus. Foram sete dias de internação no hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, na zona Norte, para, enfim, soltar o grito: “Eu venci a Covid-19!”.

Sem esconder a emoção, Maria das Graças saiu pelo corredor do hospital, sob aplausos e cantando louvores, feliz por encerrar o tratamento hospitalar no dia do aniversário de 51 anos da filha Dina Oliveira, a terceira de nove irmãos. “É o meu presente para ela”, declarou a paciente.

Ao todo, mais de 470 altas médicas foram concedidas no hospital de campanha em 54 dias de funcionamento.

Apesar de ser de campanha, o hospital opera com alta complexidade, dispondo de 180 leitos ativos – dos quais 39 destinados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) – uma sala de tomografia computadorizada e um laboratório de análises clínicas com funcionamento 24 horas.