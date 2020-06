Com aulas suspensas, alunos de área ribeirinha recebem material didático impresso em Manaus

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

Manaus/AM - Alunos da rede municipal que moram em comunidades de áreas rurais, ribeirinhas e rodoviárias com pouco ou nenhum acesso à televisão e internet receberam da Prefeitura de Manaus, nesta segunda-feira (08), materiais didáticos impressos em suas casas.

O material dá continuidade ao ano letivo desses estudantes, diante da dificuldade de participação do programa “Aula Em Casa”, realizado por meio da TV e de mídias sociais, e implantado durante a suspensão de aulas presenciais por conta da pandemia do novo coronavírus. Todo o conteúdo didático é baseado no programa, onde os professores assistem às aulas e as adaptam para as páginas.

As entregas são executadas desde o início do programa “Aula Em Casa” e seguem enquanto as aulas presenciais estiverem suspensas, a cada 15 dias.