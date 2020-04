Com 981 casos confirmados, salta para 50 número de mortes por Covid-19 no Amazonas

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

Manaus/AM - Os casos de coronavírus no Amazonas subiram para 981, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, nesta sexta-feira (10). O número de óbitos saltou para 50.

Por conta do feriado a atualização pelo Governo do Amazonas sobre o crescimento dos números ocorrerá no sábado (11).