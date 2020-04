Com 6 mortes e 100 PM’s afastados, associação pede medidas de prevenção para militares em Manaus

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM – Os Policiais Militares e os Bombeiros Militares estão sendo atingidos pela Covid-19. E a A Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (ASSPBMAM) pede ao Governo do Amazonas mais atenção aos profissionais de segurança do estado.

A pandemia já deixou até a noite desta quarta-feira (22), mais de 200 mortos em Manaus, entre eles, seis militares; outros 100 outros policias e bombeiros militares estão afastados do trabalho, por suspeição de estarem infectados pelo coronavírus, estatística dque mostra o aumento crescente no quadro de profissionais.

O presidente da ASSPBMAM, Sargento Pereirinha, informou que os agentes são contagiados durante os serviços de Radio-patrulhamento, operações policiais de abordagens normais e revistas ou condução de presos.

O sargento explicou ainda, que há mais de 20 dias vêm lutando por medidas e ações administrativas que devam ser tomadas pelos Comandos das Corporações, alinhado ao Executivo Estadual. Tais como a eficaz distribuição e uso dos EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) e afastamento dos profissionais que se enquadram nos Grupos de Risco, como Pressão Alta e Diabéticos, entre outras doenças naturais.

“Já de imediato, solicitamos que todos os dias seja realizado pelos Efetivo do Quadro de Saúde das Corporações uma avaliação médica de todos os policiais que estejam entrando de serviço. De forma que seja possível, de imediato, se diagnosticar e afastar do serviço aqueles que estão com baixa imunidade por serem de Quadros de Risco; da mesma forma que aqueles que estejam sendo confirmados soro-positivos pelo Corona-vírus, recebam o adequado tratamento de saúde. Questão esta, que a associação ASSPBMAM já estará repassando oficialmente, por expediente próprio, aos Comandos das Corporações, solicitando enérgicas providências, e encaminhado novas propostas de ações sanitárias ideais a ser tomadas”, finalizou Pereirinha.