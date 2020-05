Com 270 recuperados, hospital de campanha da prefeitura de Manaus entrega mais leitos

O gemido da cama no confinamento

Manaus/AM - Após várias altas médicas no hospital o hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, na Zona Norte, a unidade de saúde inaugurou nesta quinta-feira (21) mais 13 leitos para pacientes com Covid-19, totalizando 156 leitos, sendo 39 para Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Desde a inauguração do hospital, em pouco mais de um mês, já foram 270 pacientes cuidados pelos profissionais de saúde que foram conduzidos para suas residências, recuperados.

Tratamento não invasivo

Montado para desafogar o sistema tradicional de saúde, o hospital de campanha municipal Gilberto Novaes foi instalado em uma estrutura de um Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) da prefeitura, com mais de seis mil metros quadrados, que estava prestes a ser inaugurado no bairro Lago Azul, Zona Norte.

Todos os espaços de internação contam com a cápsula “Vanessa”, desenvolvida por médicos e fisioterapeutas que permitem a ventilação não invasiva de pacientes e, consequentemente, diminuir os riscos de contaminação dos profissionais de saúde. O modelo funciona como um envoltório para ventilação não invasiva e é produzido em uma armação leve e resistente formada por canos de PVC, podendo ser manuseado e higienizado facilmente.