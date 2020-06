Com 1.193 novos casos em 24h, Amazonas ultrapassa 47 mil infectados pelo coronavírus

Covid entra no bumbódromo, isola artistas e ‘mata’ festival

Manaus/AM – O Amazonas registrou mais 1.193 novos casos e chegou a 47.666 infectados pela Covid-19, nesta sexta-feira (5), de acordo com boletim da FVS. O número de mortes no total é de 2.199 com 25 óbitos em um dia.

Ao todo, 38.310 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença. O boletim aponta ainda que 7.157 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias, que se encontram internados ou em isolamento domiciliar.

Internações – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 404 pacientes internados, sendo 249 em leitos clínicos (36 na rede privada e 213 na rede pública) e 155 em UTI (52 na rede privada e 103 na rede pública).

Há ainda outros 412 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 279 estão em leitos clínicos (33 na rede privada e 246 na rede pública) e 133 estão em UTI (25 na rede privada e 108 na rede pública).

Notificação – A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas de informação: e-SUS notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) até as 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 54.082 casos, enquanto no interior do estado o número chega a 50.887.

As notificações são realizadas pelas vigilâncias epidemiológicas dos municípios, por meio de sistema de informação de saúde, e repassadas para a FVS-AM, que consolida os dados. Os casos notificados são confirmados ou descartados, futuramente, por exame laboratorial ou testes rápidos.

Ocupação de leitos - De acordo com números consolidados pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) nesta quinta-feira (04/06), a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid era 59% e a taxa de UTI não-Covid era de 58%.

Em relação aos leitos clínicos Covid, a taxa de ocupação estava em 42% nesta quinta, já os leitos não-Covid registravam 59% de ocupação.