Colombiano é preso com 136 kg de maconha durante operação policial no Amazonas

Manaus/AM - O colombiano Jhon Fredy Garvia Munoz, 20, foi preso na madrugada de segunda-feira (25), suspeito de transportar aproximadamente 136 quilos de maconha do tipo skunk. A prisão ocorreu durante operação policial no rio Cuiuni, em Barcelos.

Conforme a polícia, a operação iniciou no último sábado (23), com a detenção de Jhon pela suspeita de tráfico de drogas naquele município. Ao ser levado para o prédio da 75ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), ele informou que havia escondido entorpecentes no rio Cuiuni.

Durante a noite de segunda-feira (25), por volta das 22h, os 136 kg de maconha do tipo skunk foram apreendidos e o colombiano recebeu voz de prisão em flagrante.

O colombiano foi conduzido para uma cela da carceragem da 75ª DIP., onde deve ficar à disposição da Justiça. Ele vai responder pelo crime de tráfico