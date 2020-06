Coleta segura do caramujo africano é tema de videoaula no 'Minicursos On-Line'

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

Manaus/AM - As medidas de controle e prevenção aos caramujos africanos será o tema desta semana do projeto Minicursos On-Line, da Prefeitura de Manaus. A videoaula será disponibilizada nesta sexta-feira, 26/6, tendo como instrutor o chefe da Divisão de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Raimundo Araújo, repassando o passo a passo da coleta segura do molusco.

Será a quarta aula colocada à disposição da população, de forma gratuita e via web, desde o início do projeto, em 5 de junho. A finalidade da iniciativa é ampliar o acesso aos conteúdos das oficinas e formações ambientais, antes presenciais e suspensas em virtude das medidas preventivas de isolamento social por conta da pandemia de covid-19. As aulas ficam disponíveis nas plataformas digitais da Semmas (@semmas.manaus) no Instagram, Facebook e YouTube, e também nas mídias sociais da Prefeitura de Manaus.

Formações de brigadas

O combate ao caramujo africano é umas das políticas municipais de Educação Ambiental, viabilizadas por meio das formações de brigadas junto às comunidades. A proliferação dos focos decorre, principalmente, do acúmulo de lixo e entulhos em terrenos baldios e quintais. "Ao mesmo tempo em que ajudamos a combater a praga, que se prolifera principalmente durante o período de chuvas, estimulamos a questão do tratamento correto dos resíduos", afirma o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Nelson de Oliveira Júnior.

A videoaula ensina o passo a passo da coleta do caramujo africano e a forma correta do descarte, sem risco à saúde.

A formação de brigadas de combate ao caramujo africano atende à Instrução Normativa 73 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), segundo a qual os órgãos federais, estaduais e municipais ficam autorizados a desenvolver medidas de controle, prevenção e extermínio do caramujo africano.