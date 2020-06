Codam vai avaliar projetos que criam quase 3 mil empregos no Amazonas

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

Manaus/AM - Uma pauta diversificada que relaciona 50 projetos industriais com linhas de produção que vão de aparelhos para testagem de amostras sanguíneas e máscaras descartáveis a telefone celular, motonetas e processamento de alimentos regionais. Esse é o foco da primeira reunião virtual do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) que acontece, na próxima terça-feira (30), às 10h, via plataforma Teams, com transmissão pelo canal do Youtube. Os projetos industriais incluídos na pauta estão estimados em R$ 1,578 bilhão com geração de 2.815 empregos no período de até três anos.

O link de acesso à transmissão no canal da Sedecti no Youtube é: https://youtu.be/R_MsooaAOoI. O conteúdo integral da pauta da 285ª reunião do Conselho está disponível na página www.sedecti.am.gov.br - item Codam.

“Essa pauta é muito significativa. Ela simboliza um grande esforço coletivo envolvendo o Governo do Estado, o setor privado, as instituições como um todo na tarefa de manter viva a atividade industrial em um momento de grande crise”, disse o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Jório Veiga.

A diversificação da pauta do Codam é destacada pelo secretário como um avanço na recomposição da base econômica do Estado no pós-crise quando a pandemia da Covid-19 for controlada. “Nessa reunião temos projetos diversos, como testagem sanguínea, máscaras descartáveis, que não são os itens usualmente produzidos em Manaus. Essa diversidade ajuda muito na estabilização do portfólio e, ao mesmo tempo, abre outras oportunidades”, completou.

Pauta

Do total de 50 projetos incluídos na pauta da 285ª Reunião do Codam, 26 foram aprovados ad referendum. Entre os projetos analisados pelas equipes da Sedecti e Sefaz, estão relacionadas propostas para a produção de equipamentos médico-hospitalar com aparelhos para análise de amostras de sangue por meio de radiação óptica, da Positivo Tecnologia, e para a fabricação de máscaras descartáveis de uso hospitalar, da Cal-Comp Indústria e Comércio.

No segmento alimentício existem projetos para a produção de polpa de fruta, gelo, condimentos e especiarias e azeitona em conserva e mel. No município de Tapauá (a 565 quilômetros de Manaus), a empresa Abufari Coleta de Produtos Florestais pretende produzir castanha do Brasil desidratada com investimentos de R$ 956 mil que vão demandar a contratação de 31 trabalhadores.

No setor de eletroeletrônico estão relacionados os projetos da Semp TCL para a fabricação de televisores com tela de cristal líquido estimado em R$ 887 milhões, o da Philco Eletrônicos para a produção de telefone celular digital com recursos de R$ 16 milhões e o da Cis Eletrônica para a fabricação de câmera de vídeo para conferência.