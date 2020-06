Codam marca reunião virtual para análise de projetos industriais no Amazonas

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

Manaus/AM - Prevendo a análise de novos projetos industriais, o Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) realizará reunião virtual no próximo dia 24 de junho, às 10h. A reunião será realizada por meio da plataforma Teams.

Os projetos já protocolados até o dia 26 de abril, e analisados pelas equipes técnicas das Secretarias de Desenvolvimento Econômica, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e de Fazenda (Sefaz), no dia 30 de abril, somente serão encaminhados para a aprovação ad referendum do governador Wilson Lima se tiverem cumprido todos os requisitos previstos na legislação. Esse prazo se encerra nesta sexta-feira (5).

Em caso contrário, os projetos incluídos na pauta serão submetidos aos trâmites normais do Codam.

Até a semana passada, cerca de 26 projetos foram analisados pelas equipes da Sedecti e Sefaz, incluindo propostas para a produção aparelhos para análise de amostras de sangue por meio de radiação óptica, da Positivo Tecnologia; e para a fabricação de máscaras descartáveis de uso hospitalar, da Cal-Comp Indústria e Comércio.

Balanço

A última reunião do Codam foi realizada no dia 19 de fevereiro deste ano, quando foram aprovados 37 projetos industriais estimados em R$ 782 milhões, com geração de 1 mil vagas no mercado de trabalho, no período de até três anos.