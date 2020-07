Coari salta para 6.065 casos de coronavírus e interior ultrapassa 50 mil infectados

Wilson Lima e a solidão do Poder

Manaus/AM - O Amazonas diagnosticou mais 2.740 casos de Covid-19 nesta terça-feira (07). Dessa forma, são 79.167 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Dos 2.740 novos casos, 1.802 são só em Coari que até ontem (6), somava 4.263 e hoje saltou para 6.065 .

Dos 79.167 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira (07/07), 29.156 são de Manaus (36,83%) e 50.011 do interior do estado (63,17%).

Além da capital, 61 municípios têm casos confirmados: Coari (6.065); Manacapuru (3.201); Tefé (2.892); São Gabriel da Cachoeira (2.868); Parintins (2.830); Itacoatiara (1.683); Tabatinga (1.491); Benjamin Constant (1.464); Barcelos (1.402); Iranduba (1.281); Presidente Figueiredo (1.255); Humaitá (1.091); Maués (1.045); Alvarães (1.028); Autazes (1.022); Santo Antônio do Içá (1.006); Careiro Castanho (967); Tapauá (781); Barreirinha (687); Rio Preto da Eva (670); São Paulo de Olivença (669); Boca do Acre (661); Lábrea (653); Eirunepé (617); Fonte Boa (604); Anori (584); Atalaia do Norte (582); Nova Olinda do Norte (565); Uarini (565); Carauari (545); Borba (535); Itapiranga (528); Pauini (510); Santa Isabel do Rio Negro (504); Guajará (495); Tonantins (481); Beruri (460); Urucurituba (453); Novo Aripuanã (447); Amaturá (444); Itamarati (385); Urucará (384); Manaquiri (325); Anamã (320); Manicoré (288); Japurá (285); São Sebastião do Uatumã (276); Jutaí (269); Boa Vista do Ramos (242); Juruá (237); Novo Airão (234); Maraã (214); Silves (167); Nhamundá (161); Caapiranga (158); Codajás (155); Careiro da Várzea (105); Canutama (93); Apuí (62), Ipixuna (16) e Envira (4).



Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 1.853 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus.

No interior, são 55 municípios com óbitos confirmados até o momento, em um total de 1.099. A lista inclui Manacapuru (128); Coari (95); Parintins (87); Tefé (80); Tabatinga (75); Itacoatiara (54); São Gabriel da Cachoeira (45); Iranduba (44); Autazes (32); Maués (31); Benjamin Constant (27); Humaitá (26); Barcelos (24); Presidente Figueiredo (20); Nova Olinda do Norte (20); Santo Antônio do Içá (20); Borba (19); São Paulo de Olivença (18); Fonte Boa (16); Jutaí (15); Tonantins (14); Careiro Castanho (14); Rio Preto da Eva (14); Alvarães (13); Manaquiri (12); Anori (10); Boca do Acre (10); Lábrea (10); Novo Aripuanã (9); Amaturá (8); Uarini (8); Barreirinha (7); Beruri (7); Carauari (7); Itapiranga (6); Novo Airão (6); Santa Isabel do Rio Negro (6); Manicoré (6); Nhamundá (5); Urucará (5); Silves (4); Careiro da Várzea (4); Caapiranga (4); Pauini (4); Urucurituba (4); Tapauá (4); Juruá (3); Codajás (3); Maraã (3); Itamarati (3); Atalaia do Norte (4); Boa Vista do Ramos (2); Guajará (2); Japurá (1) e São Sebastião do Uatumã (1).