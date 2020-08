CNJ considera legal nomeação de João Simões para direção da Esmam

Manaus/AM - A nomeação do desembargador João Simões para o cargo de diretor da Escola Superior de Magistratura do Amazonas (Esmam) foi considerada legal e legítima pelo plenária do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A decisão anula a posse do desembargador Yedo Simões para o cargo.

João Simões foi indicado para o cargo de diretor da Esmam pelo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Domingos Chalub.

A decisão do CNJ de considerar legal a indicação foi por 14 votos a 1. O Plenário do Conselho acompanhou, na tarde desta terça-feira (4), o voto-divergente, proferido pelo Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins.

O último voto foi do ministro Dias Toffoli, que presidiu a sessão de hoje, e também votou pela divergência, considerando lícita a nomeação de João Simões.