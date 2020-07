CMM é novamente sanitizada após três semanas de retorno das sessões presenciais

Investigações complicam governo do Amazonas

Manaus/AM - As sessões presenciais na Câmara Municipal de Manaus (CMM) foram retomadas no dia 1º deste mês e, após quase três semanas, foi realizado mais um serviço de sanitização nas instalações da casa legislativa, no último fim de semana. A medida segue uma determinação do presidente Joelson Silva (Patriota) e faz parte de um plano estratégico, em que todos os procedimentos adotados, devem ser cumpridos para evitar a proliferação da doença entre parlamentares e trabalhadores, nesse primeiro momento.

O plano também prevê que, para que tais pessoas entrem e permaneçam no prédio da CMM, é imprescindível que sigam algumas recomendações como: usar máscara de proteção individual, respeitar a distância mínima e lavar as mãos com água e sabão com frequência, entre outras medidas.

A limpeza do prédio da CMM percorreu todos os ambientes, superfícies e equipamentos, com o objetivo de eliminar fungos, bactérias, ácaros e qualquer outro meio que possa servir de entrada para a contaminação do novo coronavírus.

O trabalho representou o terceiro procedimento feito em quase um mês e meio, como preparação para o retorno gradual dos trabalhos presenciais na CMM, que começaram no último dia 1º, sem a presença do público externo, ainda.

As duas primeiras sanitizações ocorreram nos dias 9 e 25 de junho, respectivamente. Na ocasião, Joelson Silva disse que todas as providências tomadas eram necessárias, para que ninguém corresse qualquer risco, também no período do pós-pandemia.

Mesmo de casa, onde se recupera de uma cirurgia, o parlamentar voltou a demonstrar preocupação com o problema, e recomendou que todos sigam as determinações das autoridades de saúde do país, no enfrentamento a uma possível volta do contágio em grande escala. Joelson espera que a Câmara de Manaus possa continuar como exemplo na linha de frente no combate contra o novo coronavíus, a partir de atitudes como essa, de sanitizar a própria casa, por exemplo.

“O serviço deve ser feito com frequência, para dar segurança às pessoas que já retornaram e para aquelas que ainda retornarão às atividades presenciais da Câmara”, ressaltou o presidente.