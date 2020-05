CMA ganha reforço de ventiladores no combate ao coronavírus

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

Manaus/AM – Com o objetivo de salvar o maior número de vidas, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em parceria com a Moto Honda da Amazônia, entregou nesta semana ao Comando Militar da Amazônia (CMA), dois ventiladores mecânicos pulmonares que serão encaminhados para unidades de saúde dos municípios de Rio Branco e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. A ação visa reforçar o combate ao coronavírus na região.

Na ocasião, o diretor da Honda, Fausto Tanigawa, enfatizou a importância dessa parceria com a universidade para a manutenção dos equipamentos e, também, nas ações de preservação da vida.

"Neste momento de pandemia é extremamente importante essa parceria da Honda com a UEA, principalmente nesse processo de manutenção dos ventiladores mecânicos, que são aparelhos essenciais no tratamento da covid-19. Para nós da Honda, é extremamente gratificante cooperar com o Exército e com o sistema de saúde do Amazonas. Esperamos que esses aparelhos possam salvar vidas", disse Tanigawa.

"Essa parceria da UEA e Honda irá ajudar fortemente a população de Rio Branco e São Gabriel da Cachoeira que estão na batalha contra essa doença", finalizou o sargento Bezerra, representante do Exército.