CMA envia navio para impedir tráfego fluvial de pessoas para garimpo ilegal no Amazonas

Universo paralelo. Esqueletos fardados saem do armário

Manaus/AM - O Comando Militar da Amazônia enviou na segunda-feira (25), o ‘Navio Patrulha Fluvial Amapá”, subordinado ao Comando da Flotilha do Amazonas, para o município de Japurá, com o objetivo de impedir o tráfego de embarcações com pessoas para o garimpo ilegal na região. A medida atende pedido realizado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), que solicitou apoio institucional, pois o grande fluxo de pessoas nestas embarcações é apontado como um dos motivos de contágio pelo novo coronavírus no município.

O navio conta com 61 militares a bordo, a embarcação dotada de estrutura de fiscalização ostensiva dos rios. O juiz Alex Jesus de Souza, titular da Vara Única da Comarca de Japurá, foi quem solicitou o apoio ao Comando Militar da Amazônia (CMA).

No ofício n.º 148/2020, encaminhado ao vice-almirante Paulo César Colmenero Lopes, Comandante do 9.º Distrito Naval, o magistrado relatou a importância da fiscalização para impedir a disseminação da doença e agradeceu o apoio.

“Em nome do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, por meio do juízo da Vara Única da Comarca de Japurá/AM, transmito os sinceros agradecimentos às Forças Armadas do Brasil, por intermédio do Comando Militar da Amazônia, em razão do pronto e generoso atendimento prestado à solicitação de apoio interinstitucional, de caráter humanitário, concretizada a partir do envio da embarcação ‘Navio Patrulha Fluvial Amapá’ à região do Município de Japurá/AM, com o propósito de execução de inspeção de embarcações em trânsito, no rio Japurá, como medida sanitária de enfrentamento da pandemia da covid-19”, afirma o juiz no documento.

Em outro trecho do ofício enviado ao 9.º Distrito Naval, o magistrado afirma que disponibilizou o Fórum da cidade para servir como base operacional e logística às Forças Armadas. “Na oportunidade, conforme comunicado previamente em contato estabelecido com o Comandante Felipe Lima, principal militar do ‘Navio Patrulha Fluvial Amapá’, na condição de titular da unidade judiciária da Comarca de Japurá/AM, disponibilizo as dependências do Fórum local às Forças Armadas do Brasil, na função de base operacional e logística em terra, com vistas à colaboração institucional com a missão militar destacada”, frisou o juiz.

O último levantamento divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Japurá, no dia 21 de maio, registrava 17 os casos de infectados pelo novo coronavírus no Município. Não há, até o momento, registro de mortos pela doença.