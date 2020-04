Cirurgião plástico morre vítima da Covid-19 no Amazonas

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate a Covid 19

Manaus/AM - O cirurgião plástico Carlos Roberto de Medeiros faleceu nesta segunda-feira (3), vítima do novo coronavírus (Covid-19). A morte foi confirmada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas (Creman).

O doutor, é o terceiro médico a morrer no Estado pela doença em menos de dois dias. No último domingo (12), os médicos Raimundo Ferreira Rodrigues e Altamir Bindá, também morreram com suspeita de Covid-19. Os dois estavam internados no Hospital Santo Alberto.