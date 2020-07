Cine Sem Sair de Casa encerra neste sábado com documentário Jerusa Mustafa

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

Manaus/Am - Neste sábado (25/07), às 19h, será exibido o último filme da série “Cine sem sair de Casa”. Trata-se do documentário “Jerusa Mustafa - A Pianista da Cidade”, sobre a principal intérprete amazonense da obra dos compositores eruditos Frederico Chopin e Franz Liszt no século 20 e professora responsável pela formação de gerações de artistas por meio do “Conservatório de Música Joaquim Franco”.

De acordo com Sérgio Cardoso, que assina o roteiro e direção dos curtas e longas-metragens exibidos, o objetivo das obras era preservar a memória da cidade. “Manaus é uma cidade que, muitas vezes, não tem memória. Estes artistas e personalidades precisam ser preservados para que novas gerações os conheçam. Muitos deles já não estão conosco e por meio destes filmes, podemos nos lembrar deles e lembrar da Manaus em que eles habitavam. Fiz estes filmes pela memória e pelo meu amor ao cinema”, afirmou o artista plástico.

Além da obra deste sábado, já foram exibidos, ao todo, 16 filmes no Facebook da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam) que juntos acumulam mais 11 mil visualizações. Entre os destaques estão documentários sobre os artistas Óscar Ramos, Roberto Evangelista, Joaquim Marinho, Jair Jacqmont, Hahnemann Bacelar e grandes personalidades do esporte, como Carlos Zamith, Amadeu Teixeira e Arnaldo Santos, entre outros.

O jornalista Leanderson Lima viu três dos filmes exibidos na rede social e elogiou a proposta. “Os filmes são de uma preciosidade muito grande. Temos um problema muito grave que é a falta de memória no Brasil, então, apresentar para as pessoas estes amazonenses que são icônicos, com histórias contadas com sensibilidade, é uma proposta muito legal”, afirma.

Fernando Jr., artista plástico que foi tema de um dos filmes produzidos por Sérgio Cardoso, também aprovou a iniciativa. “Foi uma forma de democratizar ainda mais a cultura durante o momento de pandemia”, comentou.