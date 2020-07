Cinco municípios do Amazonas ganham patrulha mecanizada da Sepror

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM - A Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror) destinará patrulhas agrícolas mecanizadas a cinco municípios amazonenses. Os implementos foram viabilizados pela Secretaria junto ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário (Prodesa), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), com a interveniência da Caixa Econômica Federal (CEF).

As patrulhas mecanizadas formadas por 29 motocultivadores com enxadas rotativas acopladas, 29 carretas agrícolas e 29 sulcadores beneficiarão os municípios de Autazes, Careiro Castanho, Manaquiri, Manacapuru e Novo Airão.

O convênio nº 841182/2016, do Mapa, tem por objetivo a aquisição desses equipamentos para aumento da produção de alimentos com base na atividade olerícola (agricultura de hortaliças). Com isso, espera-se ampliar a oportunidade de renda dos produtores e agricultores familiares, bem como a segurança alimentar e nutricional, com impacto na melhoria da qualidade de vida da população dos municípios beneficiados.

O valor global do convênio é da ordem de R$ 1,24 milhão. Desse montante, R$ 1,18 milhão é oriundo de repasse do Governo Federal, por meio da Caixa Econômica, e o restante representa a contrapartida do Governo do Estado: R$ 57.184,28.

Essas patrulhas agrícolas melhoram o trabalho dos agricultores familiares. Com elas, o solo é preparado corretamente, aumentando a produção e a qualidade das hortaliças, esclareceu o secretário da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior.



Olericultura- É a área da horticultura que abrange a exploração de hortaliças e que engloba culturas folhosas, raízes, bulbos, tubérculos, frutos diversos e partes comestíveis de plantas.



Foto: Emerson Martins/Sepror