Cientista político explica como pandemia do coronavírus afetará eleições

JP, o homem dos respiradores superfaturados, nomeado para a Suhab

Manaus/AM - O jornalista e cientista político Jack Serafim conversou sobre os desafios das eleições municipais 2020 que vão acontecer em meio à pandemia do coronavírus.

Para o cientista, a pandemia da covid-19 não só afetou a forma de fazer campanha política, mas também o comportamento no pleito deste ano. Governos e prefeituras foram testados e os que não foram aprovados, não devem conseguir se reeleger.

E até mesmo quem não está exercendo cargo político e não se manifestou durante esse período deve ter dificuldades em tomar uma postura agora.

"Quem não aproveitou esse período da pandemia para se posicionar, não vai conseguir se posicionar nessa reta final. Essa é uma eleição diferente devido à pandemia, em que as questões dos contatos, as grandes reuniões tudo isso vai ser diferente. Então assim, se você não conseguiu criar um público até o presente momento para que você possa transmitir sua mensagem, dificilmente isso vai acontecer de agora em diante", declarou.

Ainda segundo o cientista, o ano também será de mudanças no parlamento municipal. De acordo com Jack Serafim, os principais responsáveis pelas dificuldades enfrentadas tanto no município quanto no Estado é por falta de fiscalização do Legislativo.

"Se falta saúde, se falta esporte, se falta habitação [...] é porque não está tendo uma atuação séria do Legislativo. O Legislativo não está cumprindo a sua missão. Esse vai ser o ano em que aqueles que não trabalharam, aqueles que fugiram do povo nos últimos quatro anos, eles vão voltar para suas casas e aqueles que tiverem coragem e determinação de falar ao coração da população [é que] vão assumir essas vagas e fazer um grande mandato", destacou.

Assista a entrevista completa no link abaixo: https://web.facebook.com/watch/?v=1199405900406769