Ciências da Saúde da UEA ganha plataforma virtual em Manaus

Manaus/AM – Reforçando as ações de ensino e aprendizado para minimizar os prejuízos provocado pela suspenção das atividades presenciais durante a pandemia, a direção da Escola Superior de Ciências da Saúde da Universidade do Estado do Amazonas (ESA/UEA), em parceria com a empresa Jaleko, disponibilizará gratuitamente para alunos da saúde, uma plataforma virtual com conteúdo das matérias de anatomia, farmacologia, parasitologia, bioquímica, entre outros.

A plataforma auxiliará o aluno oferecendo diversos benefícios para a formação acadêmica, trazendo muito conteúdo com praticidade e tecnologia para revisarem assuntos das provas. Tudo isso através de videoaulas, ebooks, mapas mentais, resumos, questões comentadas, e muito mais para acompanhá-lo nessa jornada. Todo conteúdo poderá ser acessado pelo computador, tablet ou celular, por meio de um login e senha disponibilizado individualmente para cada usuário. Essa é uma forma de trazer a liberdade para estudar em qualquer lugar.

"Avaliamos essa parceria como uma ótima oportunidade para ajudar a região que sabemos que está sofrendo com a pandemia. Ficamos muito felizes em contribuir com os alunos num momento em que eles não podem parar de estudar, e se manterem ativos e familiarizados estudando assuntos nunca antes visto, e assuntos que já viram, mas não tinham tempo de rever. Nosso produto ajuda e fala a língua do aluno", disse a assessora de marketing da Jaleko, Julie Duarte

Plataforma

Durante a parceria com a Jaleko, os alunos da UEA serão acompanhados por uma equipe de tecnologia para esclarecer quaisquer dúvidas em relação a plataforma e seus conteúdos. Além disso, será monitorado o perfil de estudo de cada aluno.

A plataforma virtual de ensino e aprendizado da Jaleko disponibiliza mais de 600h de videoaulas, mais de 1mil lições, mais de 12 mil questões, mais de 500 mapas mentais e fluxogramas, mais de 5 mil vídeos e mais de 500 artigos no blog.

Mensalmente, a Jaleko produz conteúdo em alta velocidade, sendo 30h de videoaulas, mais de 50 e-books, mais de 180 questões e mais de 45 artigos.