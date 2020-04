Chuva causa tombamento de árvores, desabamento de casa e deslizamentos em Manaus

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

Manaus/AM - A chuva da manhã desta quinta-feira (9) em Manaus resultou em cinco ocorrências registradas pela Defesa Civil Municipal. Entre as ocorrências ocorreram tombamento de árvores, deslizamento parcial de uma casa e de barranco, além de alagamento.

Segundo a Defesa Civil, teve desabamento de uma árvore sobre residência no bairro Novo Aleixo, na zona Leste, e um tombamento de árvore no Colônia Terra Nova III, na zona Norte. Ainda na zona Norte, uma casa de alvenaria no bairro Mutirão teve desabamento parcial.

Ainda foi registrado deslizamento de barranco na Compensa III, zona Oeste e alagação no bairro da Paz, zona Centro-Oeste de Manaus. Não houve registro de vítimas lesionadas devido à chuva.