CGE edita norma para regular controle interno no Amazonas

Manaus/AM - A Controladoria-Geral do Estado (CGE), enquanto órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, normatizou os procedimentos e padrões a serem adotados pelos órgãos e entidades estaduais na estruturação das unidades de controle interno, no Amazonas.

As diretrizes podem ser conferidas na Instrução Normativa (IN) CGE/AM Nº3/2020, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), e também, disponível para consulta no site da CGE (www.cge.am.gov.br), no link Manuais.

A proposta do trabalho é sistematizar os procedimentos de controle em todo o Estado e, como resultado, garantir a melhor aplicação dos recursos públicos.

Conforme a IN, as unidades de controle interno instituídas em cada órgão ou entidade da administração pública estadual, exercem funções de gestão por meio de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e operacional, com o intuito de apoiar os órgão de controle interno, no caso a CGE, e os órgãos de controle externo, como por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

A IN também determina as datas de 31 de julho e 30 de novembro como prazos anuais para a entrega dos relatórios compilados de atividades de cada órgão/entidade. A entrega do documento serve como subsídio às auditorias realizadas pela CGE e auxiliam na elaboração dos pareceres e Certificados de Contas.

De acordo com o controlador-geral do Estado, Otávio Gomes, cada unidade de controle interno estará, tecnicamente, subordinada à CGE. Entretanto, os gestores terão total independência quanto à designação de servidores para as unidades e a destinação de recursos materiais para a estruturação do departamento.

A CGE é responsável pela orientação e o acompanhamento para a melhoria contínua do controle interno do Amazonas. Mas, cada gestor é livre para estruturar a unidade e provê-la de recursos humanos e materiais, viabilizando condições favoráveis para o desenvolvimento das atividades. Esse trabalho resulta na transparência das ações, conforme as determinações do Governador Wilson Lima, explicou o controlador.