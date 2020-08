Cetam inicia aulas de cursos de qualificação no Amazonas

Manaus/AM - O Governo do Estado, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), inicia nesta segunda-feira (10/08) a Etapa I de retomada das aulas presenciais de cursos de qualificação profissional.

De forma gradual e segura, estarão de volta as atividades para alunos inscritos em 70 cursos ministrados em seis Centros Estaduais de Convivência da Família (CECFs) coordenados pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas). As aulas ocorrerão nos turnos da manhã, tarde e noite. Confira a relação de cursos nas redes sociais do Cetam.

A maioria dos cursos ofertados pela instituição não chegou a ter as aulas iniciadas por conta da pandemia do Coronavírus, com o aumento do número de casos de Covid-19 na capital e interior do Amazonas. As inscrições online para mais de 6 mil vagas em 79 diferentes cursos ocorreram dia 11 de março.

O Cetam está tomando todas as precauções nesse retorno, seguindo o Protocolo de Proteção e Prevenção à Covid-19. Servidores, instrutores e alunos deverão usar máscaras e higienizar as mãos com água, sabão e álcool em gel antes de entrarem em sala de aula. As turmas estão reduzidas e cada sala irá obedecer o distanciamento entre as cadeiras.

Ajuda psicossocial - Uma equipe psicossocial, formada por estudantes finalistas dos cursos de Psicologia da Fametro e universitários de Assistência Social foi capacitada pelo Cetam para recepcionar os alunos. Ela está apta a tirar dúvidas sobre a Covid-19 e orientar a respeito das medidas de segurança a serem seguidas por todos.

Os CECFs cujas aulas acontecerão a partir desta segunda-feira são o Padre Pedro Vignola (bairro Cidade Nova); Teonízia Lobo (Amazonino Mendes); André Araújo (Raiz): 31 de Março (Japiim); Magdalena Arce Daou (Santo Antônio); e Maria de Miranda Leão (Alvorada).

A data de retorno das atividades no Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci) - Aparecida e no Centro Cultural Aníbal Beça ainda está em aberto. O início da Etapa II, com a retomada de mais cursos, ainda será definido.