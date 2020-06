Cerimônia de posse dos novos dirigentes do TJAM será transmitida por videoconferência

Cheira mal nível do debate sobre a abertura do mercado de gás no Amazonas

Manaus/AM - Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o Tribunal de Justiça do Amazonas lançou nesta terça-feira (17) um site interativo para a população acompanhar, por videoconferência, a transmissão da solenidade de posse de seus novos dirigentes.

A posse dos desembargadores Domingos Jorge Chalub Pereira, como presidente do Tribunal; Carla Maria Santos dos Reis, como vice-presidente e Nélia Caminha Jorge, como corregedora-geral de Justiça, será transmitida ao vivo, no dia 03 de julho, no link www.tjam.jus.br/posse2020 que já está disponível.

"O objetivo foi disponibilizar um ambiente virtual, antes de tudo, como um serviço à sociedade, por meio do qual a mesma poderá assistir à solenidade de posse, os dirigentes apontarão seus objetivos à frente do Poder Judiciário e, além disso, a sociedade terá acesso à informações diversas, tais como a biografia e trajetória profissional de cada um dos novos dirigentes. Enfim, é um espaço de interação com o escopo de superar o distanciamento social tão necessário neste período de pandemia, em que os novos dirigentes assumirão suas funções!” afirmou a atual juíza auxiliar da presidência do TJAM, Elza Vitória de Sá Peixoto Pereira de Mello

Durante a cerimônia, vídeos interativos poderão ser enviados para o número institucional do Tribunal (92) 99485-8526.