Cerca de 6 mil alunos vão receber kits do ‘Merenda em Casa’ em Borba e Anori

Manaus/AM - A partir desta terça-feira (2), 6,2 mil estudantes da rede estadual dos municípios de Borba e Anori vão receber kits do programa “Merenda em Casa, realizado pelo Governo do Estado.

Em Borba, estudantes de 13 unidades de ensino receberão o benefício, totalizando 4.627 alunos atendidos. São elas: Escola Estadual (EE) Lothar Sussmann, EE Monsenhor Coutinho, EE Benedito Gumercindo de Souza, EE Lourenço Rodrigues da Motta, EE Álvaro Maia, EE João Ferreira da Fonseca, EE Nossa Senhora do Rosário, EE Conego Bento José de Souza, Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Balbina Mestrinho, Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) José Holanda Cavalcante e as unidades indígenas Ester Caldeira Cardoso, Laranjal e Agostinho de Goes.

Já em Anori, 1.575 alunos serão atendidos. O número corresponde a estudantes das três escolas da rede estadual - EE Presidente Costa e Silva, EE Eurico Gaspar Dutra e EE Almerinda Nogueira Uchoa - e do ensino mediado por tecnologia do município.

Entrega

No interior do Amazonas, diferentemente de Manaus, que contou com um serviço de delivery, o kit do “Merenda em Casa” será retirado na unidade de ensino em que o aluno está matriculado. Durante a distribuição, é essencial que o pai, responsável ou estudante maior de idade use máscara de pano, álcool em gel e respeite a distância mínima de outras pessoas, evitando, assim, a criação de aglomerações.