Centros de Convivência da Família e do Idoso voltam a funcionar em Manaus

Manaus/AM - A partir desta segunda-feira (10), todos os sete Centros de Convivência da Família e do Idoso realizam o retorno gradual de suas atividades para o público. Administrados pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), os espaços seguirão as orientações dos órgãos de saúde para garantir o bem-estar dos frequentadores, evitando riscos de contaminação pela Covid-19.

A reabertura vem após quatro meses de paralisação de todas as atividades oferecidas pelos centros de convivência na capital. Para receber o público durante a retomada, os centros foram equipados com totens de álcool em gel, espalhados em pontos estratégicos nos locais.

Os profissionais que atuam nestes espaços passaram ainda por uma capacitação interna com especialistas na área da saúde sobre o uso de EPIs e outros cuidados, além de receberem kits de proteção individuais com máscaras e protetores faciais.

De acordo com a diretora, o centro, situado na zona sul de Manaus, irá operar com 50% da capacidade máxima. Os idosos serão limitados a realizar suas atividades apenas uma vez por semana, em um dia de sua escolha. As atividades retornarão de maneira gradual, com os cursos sendo reiniciados ainda neste mês de agosto, e atividades culturais, entre elas dança, teatro, e atividades físicas como pilates e ginástica apenas em setembro, com data ainda não definida.

Retorno seguro – A partir desta segunda, todos os centros estarão abertos das 8h às 20h para o público em geral. Os atendimentos psicossociais serão realizados das 8h às 17h, mediante agendamento prévio. Como medida de segurança, os frequentadores poderão permanecer por até uma hora em áreas de convivência, evitando aglomerações e respeitando o uso obrigatório de máscara.

Haverá ainda novas normas com relação a concessão de espaço nas quadras, jogos de sinuca e dominó. Nestes espaços, serão permitida a entrada de, no máximo, 15 pessoas por horário, com cada time podendo utilizá-los por, no máximo, uma hora por semana.