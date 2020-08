Centro de zoonoses é reinaugurado por Arthur Virgílio em Manaus

Manaus/AM - Em sua primeira agenda externa após alta do tratamento contra a covid-19, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, inaugurou na segunda-feira, dia 3, a nova estrutura do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, localizado no bairro Compensa, zona Oeste. Essa foi a primeira de uma série de entregas de obras públicas, que o prefeito irá fazer nos próximos dias.

“Serão três ou mais obras por dia, conforme o necessário. O fato é que Manaus foi refundada no financeiro, no previdenciário, no seu planejamento e na sua vida administrativa. Fizemos uma boa governança, digo isso com amor”, afirmou emocionado o prefeito, durante a inauguração.

Em sua primeira aparição pública, o prefeito inicialmente alertou sobre os cuidados que ainda devem ser mantidos em relação ao novo coronavírus. “Graças a Deus eu venci a batalha pela minha vida contra a covid-19. Essa é uma doença perversa, que precisa ter cuidados, precisa ser levada a sério para ser tratada”, ressaltou Virgílio, que estava acompanhado da primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, também curada da Covid.

O CCZ recebeu reforma completa da rede elétrica e hidráulica, saiu de 14 ambientes e, agora, conta com 50, incluindo área administrativa, canil, centro cirúrgico, ambulatórios, sala de vacinação antirrábica, laboratórios, salas de espera e de reunião, recepção, copa e refeitório.