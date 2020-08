Centro de Zoonoses de Manaus vai abrir mais de 300 vagas para castração

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus vai abrir 336 vagas para castração de cães e gatos no mês de setembro e orientou os usuários sobre a periodicidade mensal dos agendamentos para procedimentos cirúrgicos no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, no bairro Compensa, zona Oeste. A próxima abertura de agendamentos para o mês de setembro, será entre os dias 24 e 28 de agosto, pelo “CCZ Cidadão”, por meio do link http://ccz.manaus.am.gov.br.

Devido a alta procura pelo serviço de castração, as vagas do mês de agosto já foram esgotadas. Atualmente, o CCZ está oferecendo 16 vagas de cirurgias de castração por dia, como medida de prevenção ao novo coronavírus, para evitar a concentração dos tutores de animais na área de espera. No entanto, o número de atendimentos para o serviço poderá será ampliado para 50 procedimentos, após o fim da pandemia.

O preenchimento das vagas obedecerá ao sistema de ciclos mensais, considerando o número de dias úteis. Para o mês de agosto foram disponibilizadas 320 vagas para um total de 20 dias (a partir do início de funcionamento, 4/8). O próximo ciclo de agendamentos está previsto para ser aberto no final do mês, com 336 vagas referentes a 21 dias úteis de setembro.

“Esse é um serviço muito importante no que diz respeito ao controle de animais na cidade de Manaus. A previsão é de que o sistema de agendamento para esse serviço abra novamente entre os dias 24 e 28 de agosto, para que o usuário já consiga agendar para o mês de setembro. Então quem precisar do serviço, deve acompanhar o site da Semsa para verificar as datas”, destacou o chefe do Núcleo de Controle da Raiva Humana, Johnata Calheiros.

O serviço de castração do animal é uma ação responsável que colabora para prevenir doenças graves, evitar abandono de filhotes, além do risco de maus-tratos, fome, sede e atropelamento, que cães e gatos possam vir a sofrer nas ruas. A médica veterinária Cily Gomes, que atua na triagem do CCZ, explica sobre o serviço de castração.

“Inicialmente verificamos se os dados cadastrais do animal estão corretos. A partir disso, encaminhamos o animal para a triagem, onde examinamos: peso adequado, período de cio (caso for cadela), possíveis doenças e outros. Se houver alguma ocorrência, então orientamos o tutor para o tratamento em casa, fazendo ou não com o uso de medicamentos. Ou seja, para esse procedimento, o animal precisa estar saudável. Hoje já atendemos cinco animais para esse serviço, explicou.