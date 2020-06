Central de Atendimento às Famílias da Seap retoma serviços presenciais com novo cronograma

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

A partir de segunda-feira (08/06), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) retoma os serviços presenciais ao público. As atividades da Central de Atendimento às Famílias, coordenada pelo Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc), sofreram alterações no intuito de prevenir contra a contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19).

Agora, para efetivar o cadastro de visitante do sistema prisional e solicitar visita social, os familiares dos internos devem se dirigir ao órgão obedecendo ao novo cronograma de atendimento.

● Segunda-feira - Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF) e Penitenciária Feminina de Manaus (PFM);

● Terça-feira - Centro de Detenção Provisória de Manaus II (CDPM 2);

● Quarta-feira - Centro de Detenção Provisória de Manaus I (CDPM 1);

● Quinta-feira - Unidade Prisional do Puraquequara (UPP);

● Sexta-feira - Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat).

A chefe do Deresc, Keyla Prado, lembra aos familiares a necessidade do agendamento antecipado pelo site ou aplicativo do "Visita Legal" para efetivação do cadastro. "O familiar continua tendo a responsabilidade de fazer o seu agendamento no aplicativo ou site, para posteriormente, com data marcada, vir ao departamento com toda a documentação exigida efetivar seu cadastro", destacou.

Keyla Prado também informou que para as demais atividades assistidas pelo Deresc, tais como solicitação de documentos, reconhecimento de paternidade, inscrição para cursos de capacitação, entre outras, permanecerá o atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Orientações - Durante os atendimentos será respeitado o distanciamento social, recomendado pelos órgãos competentes e será obrigatório o uso de máscaras.

Dúvidas e orientações também poderão ser realizadas pelo telefone - 3215-2717, no mesmo horário do atendimento presencial.