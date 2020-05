Cemitérios de Manaus registram 51 enterros nas últimas 24h

Bolsonaro avança sobre as instituições e reação é medrosa e acanhada

Manaus/AM - A Prefeitura registrou no sábado (23), um total de 51 mortes nos cemitérios públicos e privados da cidade, sendo quatro oriundos de municípios do interior do Amazonas.

Nos cemitérios públicos foram 38 sepultamentos, sendo uma cremação. Já nos particulares, ocorreram 13 enterros.



Do total de sepultamentos e cremações no sistema público, quatro foram de óbitos em domicílio e 11 utilizaram o serviço SOS Funeral, gerenciado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

Entre as causas de morte, 12 pessoas tiveram no atestado a confirmação para Covid-19. Outras quatro pessoas foram registradas como causa desconhecida ou indeterminada e também sete por motivo de síndrome ou insuficiência respiratória ou ainda parada cardiorrespiratória.