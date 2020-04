Cemitério e covas destinadas a vítimas do coronavírus inundam após temporal em Manaus

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

Manaus/AM - A forte chuva que caiu sobre a cidade neste sábado (25), provocou alagamentos e desabamentos em Manaus.

O cemitério Nossa Senhora Aparecida, mais conhecido como cemitério Tarumã, terá que abrir novas covas para as vítimas do novo coronavírus (Covid-19), já que as covas antes cavadas, foram inundadas pela chuva. A informação é da Folha de São Paulo.