Casos notificados de Covid-19 sobem para 33,5 mil no Amazonas

O impeachment do governador do Amazonas

Manaus/AM - O número de casos notificados de Covid-19 no Amazonas chegou a 33.549, conforme atualização nesta segunda-feira (11), em boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Manaus já teve 19.752 notificações do novo coronavírus e o interior do Estado 13.797.

Destes 33,5 mil casos, 12.919 tiveram o diagnóstico positivo para o novo coronavírus.

Desde o último sábado (9) a FVS vem divulgando este número de notificações. Eram 28.600 notificações até sábado e no último domingo (10) o resultado foi de 32.950.Com isso, pode se verificar que as notificações tiveram um salto de 4.350 registros do sábado para o domingo e um aumento de 599 do último domingo para esta segunda-feira.

No interior do Amazonas, se destaca o número de 4.003 notificações em Manacapuru, onde 950 foram confirmados. Em Tabatinga foram 1.009 notificações, 894 no Careiro Castanho e 733 em Parintins.

Veja os dados completos do boletim abaixo: